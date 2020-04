Dà in escandescenze in pieno centro ad Asiago, colpendo agenti e un passante: denunciato e ricoverato un 28enne

Questa mattina ad Asiago un giovane ha dato in escandescenze in mezzo alla strada vicino a Piazza delle Poste, davanti a numerosi passanti: tra parole oscene, urla, calci e sberle ha anche colpito due agenti della polizia locale (una donna 15 giorni di prognosi e un uomo 5 giorni) e una donna di passaggio. Sul posto, dopo le numerose segnalazioni dei passanti, per calmarlo sono intervenuti un gruppo di 6 tra finanzieri e forestali, con l’aiuto anche di un carabiniere e del Suem. Il ragazzo è un 28enne del posto già noto alle forze dell’ordine per il suo passato turbolento e di tossicodipendenza. L’uomo è stato portato in ospedale a Bassano e ricoverato nel reparto di psichiatria. Molti i passanti che hanno ripreso le scene delle aggressioni e degli agenti che l’hanno immobilizzato: come spesso accade, alcuni video del fatto stanno facendo il giro degli smartphone e dei social.