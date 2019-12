Dà in escandescenze e aggredisce i Carabinieri: marocchino arrestato

Nel tardo pomeriggio di ieri, giungevano più chiamate al 112 da parte di privati cittadini che richiedevano l’intervento dei carabinieri per alcuni giovani che infastidivano le persone di passaggio nei pressi del bar della stazione ferroviaria bassanese. Una gazzella della Sezione Radiomobile, raggiungeva in pochi minuti la zona ed identificava tre uomini di nazionalità marocchina. Gli stessi venivano invitati ad assumere un comportamento educato e rispettoso. Mentre due di loro si allontanavano, BELOUARTI Mohammed Jalal, 34enne, pluripregiudicato, improvvisamente si rivolgeva ai militari intervenuti con rabbia ed insofferenza, assumendo un atteggiamento aggressivo e, impugnata una bottiglia in vetro, prima li minacciava e poi tentava di colpirli più volte. La pronta reazione dei carabinieri, conteneva l’uomo che veniva poi accompagnato in caserma e, dopo aver vagliato la sua posizione, si disponeva lo stato di arresto, venendo custodito presso la camera di sicurezza della Stazione CC di Bassano del Grappa, in attesa di rito direttissimo da celebrare questa mattina.