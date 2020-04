Da domani asfaltatura viale della Pace

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Domani, martedì 28 aprile, prenderanno il via i lavori di completamento della posa dell’asfalto e della segnaletica definitiva su viale della Pace.

“Finalmente andiamo a sistemare un tratto di strada che non era stato terminato lo scorso anno – ha dichiarato l’assessore con delega alla mobilità Matteo Celebron –. L’intervento durerà una settimana, con lavori anche in notturna, al fine di limitare il più possibile i disagi alla circolazione, che potrà comportare alcuni rallentamenti dovuti all’istituzione di sensi unici alternati”.

Il cantiere – che si protrarrà per una settimana circa – prevede interventi a partire dal lato della strada verso il cavalcaferrovia di viale Trissino per spostarsi progressivamente verso la rotatoria e poi verso via Fabiani.

Per consentire le operazioni di asfaltatura sono previste anche lavorazioni notturne.

Saranno possibili rallentamenti a causa dell’istituzione di sensi unici alternati.

L’intervento è a cura del privato che si è occupato della riqualificazione dell’ex Enel nell’ambito dell’accordo urbanistico per la valorizzazione dell’area.

Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili anche sul portale Luceverde Vicenza (https://vicenza.luceverde.it/), il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza.