Da domani al via il secondo censimento permanente della popolazione

Da martedì 1 ottobre prenderà il via in tutta Italia il secondo censimento permanente della popolazione e delle abitazioni per fornire informazioni tempestive alle istituzioni, utili a comprendere l’evoluzione del Paese e programmare e gestire più efficacemente i servizi sul territorio.

Il censimento permanente 2019 coinvolgerà un campione di circa 2132 famiglie (erano 2300 nel 2018), divise in due gruppi coinvolti in due differenti indagini: una, di circa 700 nuclei, tramite intervista attraverso i rilevatori per ricavare informazioni utili al calcolo della popolazione comunale, e una, di circa 1400 famiglie, mediante questionario online finalizzato alla raccolta di informazioni sulle variabili socio-economiche relative a famiglie, individui, abitazioni occupate ed edifici.

Nel dettaglio, dall’1 ottobre al 13 novembre un primo campione di 718 famiglie sarà intervistato da uno dei 12 rilevatori assunti con incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale dal Comune di Vicenza e selezionati dall’apposito albo comunale.

Questo campione servirà a rilevare informazioni utili al calcolo della popolazione comunale.

Per ragioni statistiche i rilevatori dovranno necessariamente recarsi “porta a porta” ad intervistare questi nuclei familiari.

Dall’1 ottobre nelle cassette della posta e negli androni dei condomini degli interessati, i rilevatori lasceranno una lettera che preannuncia la visita.

In caso di assenza o di non disponibilità all’intervista, sarà lasciato un cartoncino con il proprio nome e numero di telefono e con i contatti del Comune e dell’Istat, per fissare un nuovo appuntamento o chiedere eventuali delucidazioni.

Non solo: i rilevatori che si presenteranno alla porta dovranno esibire il tesserino di riconoscimento Istat vidimato dal Comune e, se richiesto, anche un documento d’identità. Per maggior tranquillità delle persone selezionate, nome e cognome dei 12 rilevatori sono stati depositati all’ufficio statistica, al comando della polizia locale e all’urp (ufficio relazioni con il pubblico), ai quali i cittadini interessati potranno rivolgersi per una verifica prima di accoglierli in casa.



Nei prossimi giorni un secondo campione composto da 1414 famiglie riceverà, invece, dall’Istat una lettera con richiesta di compilare un questionario online finalizzato alla raccolta di informazioni sulle variabili socio-economiche relative a famiglie, individui, abitazioni occupate ed edifici.

Il questionario andrà compilato online dal 7 ottobre al 13 dicembre, accedendo ad un’area riservata sul sito www.istat.it secondo modalità e credenziali indicate nella lettera ricevuta per posta dagli interessati.

Sarà anche possibile contattare l’ufficio statistica per comunicare al telefono le risposte al questionario o per concordare un appuntamento e recarsi in Comune per rilasciare l’intervista.

Dopo l’8 novembre è prevista anche l’eventuale visita di un rilevatore “porta a porta” per la compilazione assistita.

Anche in questo caso i rilevatori dovranno esibire il tesserino di riconoscimento Istat vidimato dal Comune e, se richiesto, anche documento identificativo. Inoltre, i cittadini potranno chiamare l’ufficio statistica, il comando di polizia locale o l’urp dove sono stati depositati i nominativi dei rilevatori.

Nel raccomandare, in caso di dubbio, di verificare attraverso le modalità indicate l’identità di chi si presenta alla porta e nel sottolineare che l’intervista non prevede alcun esborso di denaro o consegna di materiale, l’amministrazione ricorda che i cittadini inseriti nel campione del censimento hanno l’obbligo di rispondere e che è prevista una sanzione da 206,58 euro a 2.065,83 euro in caso di rifiuto a rispondere o nel caso vengano fornite consapevolmente informazioni errate o incomplete.

I dati raccolti sono tutelati dal segreto statistico, sono diffusi solo in forma aggregata e utilizzati solo per fini istituzionali e statistici; i dati personali sono tutelati dal codice in materia di protezione dei dati personali in ogni fase della rilevazione, dalla raccolta alla diffusione dei dati.