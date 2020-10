Da Chiampo a tutta velocità sul podio: Elia Sammartin campione italiano Supermoto 2020

Elia Sammartin vince per il secondo anno consecutivo il campionato italiano Supermoto. Il giovane chiampese ha fatta sua anche l’ultima tappa degli internazionali d’Italia Supermoto 2020, andata in scena lo scorso weekend nel nuovissimo impianto di Pomposa con due gare in un weekend anziché una; principale caratteristica di questo 2020 dovuta ai ritardi causati dal lockdown di marzo.

Tensione alle stelle per il team Phoenix ed Elia Sammartin, consapevoli di avere un bottino importante di punti da gestire e difendere al meglio per poter conquistare il secondo titolo italiano consecutivo.



Una pista davvero veloce con poche possibilità di sorpasso condizionata inoltre da un meteo non eccellente in tutto il weekend; l’umidità infatti era la vera protagonista in tutte le giornate; sbagliare per i piloti era davvero facile ma Sammartin ha saputo gestire alla grande il vortice di imprevisti ed emozioni.

La giornata di sabato viene condizionata da una brutta qualifica ottenendo un solo quinto posto; Elia è così costretto a partire dalle retrovie ma con tenacia e forza a fine giornata riesce a concludere al terzo posto nella classifica italiana e quarto nella internazionale. Domenica invece si migliora nelle crono conquistando un ottimo terzo posto in prima fila che fa ben sperare per le gare.

In gara uno Sammartin scatta bene e conclude al terzo posto riuscendo a mantenere un buon margine di punti per l’ultima manche: dopo una dura e lunga battaglia con i suoi avversari conclude la seconda manche al quinto posto conquistando così il titolo di campione Italiano S1 per la seconda volta consecutiva.

“Sono al settimo cielo! L’obiettivo principale di questo 2020 era quello di riconfermarmi campione Italiano e ci sono riuscito alla grande – commenta il giovane campione – sono il primo a riconfermarmi campione italiano consecutivo dopo l’eterno Lazzarini in tutta la storia della Supermoto S1.

Questo secondo titolo lo voglio dedicare al mio team Phoenix, Morgan e Giorgio, al mio meccanico Giacomo, alla mia fidanzata Sabrina, alla mia famiglia, alla famiglia Trentini, a tutti coloro che tifano e credono in me e ai miei sponsor personali e tecnici. Sono davvero felice, grazie a tutti e rimanete sintonizzati perché avrò tante novità per la stagione 2021”.