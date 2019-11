Da Chiampo a Panama: i marmi Margraf nella Fendi Tower

La Fendi Tower, innovativo progetto dello Studio Internazionale di Architettura e Interior Design A++, porta a Panama, nella nuova area residenziale, la più prestigiosa della città, Santa María Golf & Country Club, l’eccellenza e l’unicità dello stile made in Italy.

In questo edificio di 66 piani, in fase di realizzazione, la sofisticata eleganza degli arredi del leggendario marchio Fendi si fonde con il lusso e l’unicità del marmo Margraf per creare un’atmosfera di assoluta esclusività.

Gli ambienti interni parlano un linguaggio comune al mondo della moda, fatto di tessuti pregiati e dettagli artigianali. Materiali differenti, come il marmo, il vetro e il metallo, si alternano creando giochi di contrasti e armonie uniche e sorprendenti.

Protagonista è l’Emperador Brown Margraf, marmo caratterizzato da uno splendido colore marrone scuro, a tratti nero, e venature calde color nocciola, crema e verdastre, uno dei materiali lapidei più attuali e moderni, eccellente per molti tipi di applicazioni, sia per interni che per esterni.

Tutti gli appartamenti dispongono di splendidi e spaziosi ambienti, che vanno da 300 a 400 metri quadrati circa, con grandi vetrate e ampie terrazze con vista sull’oceano. Per garantire la massima privacy e tranquillità, sono state progettate solo due residenze per piano.

L’edificio è circondato dalla rigogliosa vegetazione tipica dei Caraibi e dispone di un’ampia hall di ingresso con servizio concierge 24/24h, infinity pool, spa, palestra, campi da squash, terrazza solarium, business center e parco giochi per bambini.