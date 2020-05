Cuoco muore di infarto a soli 30 anni

E’ morto in casa, stroncato da un infarto fatale, a soli 30 anni: Franco Scarso, apprezzato cuoco con esperienze lavorative sia in Italia che all’estero, si è sentito male all’alba di ieri, nella sua casa di Brendola.

La moglie Eleonora, non vedendolo uscire dal bagno, l’ha trovato senza vita poco dopo. Resasi conto della tragedia, ha dovuto chiamare in soccorso i pompieri, poichè la porta del bagno era rimasta bloccata.

Intervenuti i pompieri di Lonigo, è arrivato anche il Suem che, purtroppo, non ha potuto che constatarne la morte.