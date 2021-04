CUOA e Camera di Commercio di Vicenza insieme per il territorio

La Camera di Commercio di Vicenza, nell’ambito delle iniziative a favore dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, ha deliberato un contributo straordinario di 150 mila euro destinati a finanziare la partecipazione ai Master CUOA 2021.

L’impegno si articola in due differenti contributi.

Il primo contributo (in totale 75 mila euro) prevede la concessione di 18 agevolazioni economiche a giovani laureati vicentini per sostenere la loro partecipazione ai Master full time CUOA in partenza nell’anno 2021.

Il secondo (altri 75 mila euro) è rivolto alle imprese vicentine e prevede l’erogazione di 25 agevolazioni economiche per la partecipazione agli MBA e Master specialistici part time CUOA in partenza nell’anno 2021.

L’iniziativa è strettamente connessa con il ruolo che la Business School vicentina e la Camera di Commercio hanno nel territorio vicentino, noto per la ricchezza del suo tessuto imprenditoriale nel quale si esprimono realtà eccellenti per prodotti e processi, ma anche per competenze e capacità di attrarre e sviluppare il talento.

Il comune intento è facilitare la partecipazione ai percorsi di alta formazione manageriale e imprenditoriale di giovani laureati, imprenditori, che possono fruire dell’agevolazione per la loro formazione personale, e imprese, che hanno la possibilità di investire su loro risorse ad alto potenziale.

I Master full time CUOA per i quali si potranno ottenere le agevolazioni economiche sono i seguenti:

Master in Gestione d’Impresa , (8 giugno 2021 – 8 giugno 2022), n. 5 agevolazioni di euro 5.000 ciascuna

, (8 giugno 2021 – 8 giugno 2022), n. 5 agevolazioni di euro 5.000 ciascuna Master in Marketing Brand Ambassador , (8 giugno 2021 – 31 marzo 2022), n. 4 agevolazioni di euro 3.750 ciascuna

, (8 giugno 2021 – 31 marzo 2022), n. 4 agevolazioni di euro 3.750 ciascuna Master in Retail Management e Marketing , (3 novembre 2021 – 8 luglio 2022) partenza novembre 2021, n. 4 agevolazioni di euro 3.750 ciascuna

e , (3 novembre 2021 – 8 luglio 2022) partenza novembre 2021, n. 4 agevolazioni di euro 3.750 ciascuna Master in Digital Transformation, (3 novembre 2021 – 12 settembre 2022) partenza novembre 2021, n. 5 agevolazioni di euro 4.000 ciascuna.

Potranno partecipare alla concessione di queste agevolazioni economiche laureati di 1° o 2° livello residenti in Provincia di Vicenza che hanno superato o supereranno le selezioni di ammissione ai Master full time CUOA.

Verrà definita una graduatoria, per ogni singolo Master full time, stilata in base al merito (voto di laurea) e al reddito familiare inferiore a 40 mila euro annui. A parità di punteggio si seguirà l’ordine cronologico di presentazione della domanda.

Gli MBA e Master specialistici part time CUOA per i quali si potranno ottenere le agevolazioni economiche sono i seguenti:

MBA International Program , (8 aprile 2021-24 settembre 2022), n. 5 agevolazioni di euro 3.500 ciascuna

, (8 aprile 2021-24 settembre 2022), n. 5 agevolazioni di euro 3.500 ciascuna Master in Lean Management , (3 giugno 2021-23 luglio 2022), n. 5 agevolazioni di euro 2.500 ciascuna

, (3 giugno 2021-23 luglio 2022), n. 5 agevolazioni di euro 2.500 ciascuna Master in Turnaround e Change Management , (24 settembre 2021-28 ottobre 2022), n. 5 agevolazioni di euro 2.000 ciascuna

, (24 settembre 2021-28 ottobre 2022), n. 5 agevolazioni di euro 2.000 ciascuna Executive MBA , (22 ottobre 2021-24 giugno 2023), n. 5 agevolazioni di euro 3.500 ciascuna

, (22 ottobre 2021-24 giugno 2023), n. 5 agevolazioni di euro 3.500 ciascuna Executive Master per Imprenditori, (12 novembre 2021-30 giugno 2023), n. 5 agevolazioni di euro 3.500 ciascuna.

La partecipazione ai corsi MBA e Master specialistici part time CUOA in partenza nell’anno 2021 potrà riguardare i dipendenti, imprenditori, amministratori e soci della società che hanno superato o supereranno le selezioni di ammissione.

Verrà definita una graduatoria, per ogni singolo MBA e Master specialistico part time, stilata in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda.