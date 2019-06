CULTURA – Alla Fenice mostra su Pina Bausch

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

(ANSA) In occasione dei dieci anni dalla scomparsa, la Fenice ricorda e celebra Pina Bausch (1940-2009) con una retrospettiva sui suoi anni veneziani, organizzata dall’Archivio storico della Fondazione Teatro La Fenice e curata da Franco Bolletta, responsabile artistico e organizzativo delle attività di danza. “Pina Bausch. Gli anni veneziani” – questo il titolo dell’esposizione – resterà aperta dal 9 giugno al 14 luglio al Teatro La Fenice.

Saranno in mostra le foto di scena degli spettacoli che la danzatrice e coreografa del Tanzthater Wuppertal ha allestito in Fenice dal 1981 al 2007, immagini che permetteranno di ripercorrere quindi le tappe più importanti della Bausch e della storia del teatro-danza.