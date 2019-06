Cucine comunali, sopralluogo degli assessori Tolio e Cicero

Nei giorni scorsi l’assessore alla formazione Cristina Tolio e l’assessore alle infrastrutture Claudio Cicero si sono recati in sopralluogo al Centro di produzione pasti di via Goldoni 41, dove si svolge tutta l’attività amministrativa, gestionale ed operativa del servizio di ristorazione scolastica.

Erano presenti anche tecnici di Aim Amcps e il segretario e direttore dell’Opera pia Asili Scuole materne di Vicenza Matteo Noventa.

Obiettivo del sopralluogo era la verifica delle migliorie da adottare alle cucine comunali in vista dell’inizio del prossimo anno scolastico.

È stata ravvisata la necessità di interventi sugli impianti elettrico ed idraulico.

Nelle prossime settimane i tecnici del servizio Lavori pubblici e manutenzioni predisporranno il relativo progetto.

Servizio di ristorazione scolastica

Il Comune di Vicenza gestisce direttamente il servizio di ristorazione scolastica rivolto ai bambini che frequentano gli asili nido comunali (9), le scuole dell’infanzia comunali (17) e statali (14), la scuola dell’infanzia “A. Fiorasi” localizzati sul territorio comunale e la scuola primaria Settecà.

Il servizio di refezione scolastica eroga giornalmente una media di 2200 pasti circa per i bambini degli asili nido (450), delle scuole dell’infanzia comunali (795) e statali (941) e una media di 270 pasti circa per il personale (educatori, insegnanti e collaboratori scolastici ecc.) degli asili nido (87), delle scuole dell’infanzia comunali (117) e statali (67)

Gli asili nido interessati dal servizio sono: San Rocco, in via Torino 36; Calvi, in via Calvi 38; Ferrovieri, in via Campesan 46; San Lazzaro in via Corelli 4; Turra in via Turra 45; Piarda in contra’ della Piarda 10; Giuliari, in via Goito 2; Rossini in via A.Rossini; Villaggio del Sole in via Biron di Sopra.

Il servizio di refezione scolastica eroga pasti, inoltre, per le scuole dell’infanzia comunali L.F. Tretti, in via P. Calvi 31; Fogazzaro, in via N.Sauro 10; O.Tretti in via Rismondo 6; Saviabona, in via P.to Godi 4; Bertesinella in via Ca’ Balbi 332; Anconetta, in via Anconetta 155; Rumor, in via Biron di Sopra 90; Molino, in viale S.Agostino; A.Dal Sasso in via Ozanam 24; Polegge in strada comunale Polegge 80; Ospedaletto in via A. Girotto 10; Rossini in via A. Rossini 44; Giuliari, in via Goito 1; Palladio in contra’ Mure San Rocco 56; Casale in strada di Casale 283; P.Trevisan in via Nino Bixio 6; San Lazzaro in via Corelli 4.

Infine, le scuole dell’infanzia statali interessate dal servizio sono quelle di Laghetto, in via Lago di Pusiano 13; San Pio X in via B. Dalla Scola 51; Bertesina in strada comunale Bertesina 35; Burci in contra’ Burci 27; Malfermoni in contra’ della Misericordia 15; Stalli in contra’ Stalli 21; Lampertico in via del Mercato Nuovo 49; Collodi in via Monte Spluga 4; L.Lattes in via Fasolo 28; San Francesco in via Turra 41; M.Polo in via Viola; Campedello in via Bertolo 15; Agazzi in via Tormeno 28; Setteca’ in strada di Settecà 11.