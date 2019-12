CSV Vicenza, un regalo di Natale e le Premiazioni dei Volontari dell’anno

Esattamente tra la celebrazione della Giornata Mondiale del Volontario e il primo fine settimana del Villaggio del Natale del Dono a Montecchio Maggiore, proprio nel mezzo, il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza, ha pensato a uno specialissimo regalo di Natale per tutti i vicentini.

L’occasione sarà la serata di venerdì 13 dicembre al Tempio di San Lorenzo di Vicenza alle 20.30, un evento gratuito e aperto a quanti vorranno condividere una serata decisamente ricca di significato e di soddisfazioni. Verranno infatti premiati tutti i vincitori dei concorsi 2019: “Racconta le Azioni Solidali”, l’Associazione dell’anno e l’Associazione della Città di Vicenza che riceveranno il riconoscimento “Volontari… facciamo la differenza”; e il concorso più recente “Cittadini per un Mondo Nuovo”, che ha visto protagonisti i ragazzi delle scuole superiori di tutto il territorio nella composizione di tautogrammi sui valori portati di una società migliore. I 5 vincitori avranno la possibilità di vincere, a scelta, uno dei Percorsi di Legalità nelle città di Torino, Roma, Napoli, Barbiana a Firenze e Palermo.

L’evento è stato presentato oggi dal vicesindaco e assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto, per CSV dal presidente Marco Gianesini e dal direttore Maria Rita Dal Molin, dal cantautore Luca Bassanese, da Ivano Varo, direttore di Radio Vicenza, partner dell’iniziativa, da monsignor Fabio Sottoriva, parroco del Tempio di San Lorenzo.

E’ presente anche l’Orchestra giovanile vicentina.

“Il mondo del volontariato è una realtà ricca di persone dal cuore grande, che donano il loro tempo agli altri – ha dichiarato il vicesindaco e assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto -. Grazie a loro è possibile realizzare tanti progetti e attività, offrendo tante opportunità a chi è in difficoltà. E’ questo lo spirito di condivisione che è poi l’anima del Natale, che crea unità e che aiuta le comunità a crescere anche in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo”.

Lo spettacolo sarà poi a cura dell’Orchestra Giovanile Vicentina con un bellissimo concerto, durante il quale i giovani saranno nuovamente protagonisti e portavoce di pace, impegno, attenzione e dono.

Le sorprese però non sono finite qui, con grande orgoglio il CSV di Vicenza presenterà il brano voluto in sinergia con il cantautore Luca Bassanese, la “Canzone Europea del Volontariato”, realizzata anche con il contributo della Regione Veneto e realizzato in occasione dell’appuntamento 2020 Padova Capitale Europea del Volontariato 2020, seguendo il motto “C’è una grande opportunità. Il futuro sta cambiando”.

“Già da piazza dei Signori, tre anni fa, era iniziata la magia e la voglia di creare una grande famiglia del volontariato con musica, parole e grande coinvolgimento. Parlare di volontariato non è semplice. Parlarne attraverso una canzone nemmeno. Raccontare ciò che spinge gli esseri umani a solidarizzare, a creare comunità, ad aprirsi agli altri è qualcosa di intimo e delicato – ha spiegato Luca Bassanese -. Con questo video abbiamo voluto rappresentare il volto di chi ogni giorno dedica parte del suo tempo a chi ne ha bisogno, senza barriere anzi, abbattendo i muri del cinismo attraverso l’azione quotidiana. Un impegno che vede ogni anno migliaia di persone in tutta Europa, far parte di una grande famiglia, quella del volontariato Europeo. Insieme a Stefano Florio, il mio coautore, abbiamo deciso di raccontare attraverso una canzone ciò che spinge all’azione verso gli altri, non è stato per nulla semplice tralasciare la retorica per arrivare all’essenza di un concetto per noi fondamentale… C’è un mondo che cambia, se cambi anche tu.”

E’ il mondo che cambia… Keep your voice up è proprio il titolo della canzone e del video. Il CSV di Vicenza ha chiesto ai volontari di partecipare alle riprese che si sono svolte alla Scuola Primaria e Secondaria “Santa Dorotea” di Thiene con i tanti bambini, grazie alla disponibilità di famiglie e docenti.

“Ho condiviso con Luca idee, emozioni e suggestioni nate intorno all’appuntamento del 2020 – ha detto emozionata Maria Rita Dal Molin direttore del CSV di Vicenza – e questa canzone ha lo scopo di rappresentare il variegato mondo del volontariato vicentino, raccontare la dimensione del dono, quel accogliere e prendersi cura della comunità e di chi la vive, con passione e determinazione. Luca Bassanese ha saputo dare ritmo, cuore e voce all’azione dei volontari. Una canzone che invita tutti a fare la differenza, rappresentando i volti del volontariato nella loro profonda bellezza. Voglio quindi ringraziare ogni singolo volontario che ha aderito a questa iniziativa e anche coloro che non hanno potuto partecipare, ma che sono ben rappresentati dalle Associazioni che incontrerete nel video”.

Bassanese riproporrà il brano anche durante il Villaggio del Natale del Dono, appuntamento, realizzato da CSV Vicenza e Radio Vicenza, che conclude questo intenso fine anno e che sarà dal 13 al 15 dicembre in piazza Carli ad Alte Ceccato e dal 21 al 24 dicembre in piazza Duomo a Montecchio, per portare a tutti un Natale diverso, non coinvolto nelle logiche commerciali, ma all’insegna della condivisione. Il Villaggio sarà un’importante occasione quindi anche per contribuire alla raccolta di generi alimentari a lunga conservazione per l’Emporio Solidale di Dueville, che il CSV di Vicenza aprirà a Passo di Riva per offrire aiuto e sostegno alle persone in difficoltà.