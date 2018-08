CRONACA: denunciati due minorenni a Pojana Maggiore

Nella mattinata di oggi

i Carabinieri della Stazione di Noventa Vicentina, a conclusione della relativa di indagine, hanno deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia i minori H.M. 17enne di nazionalità marocchina e T.G. 14enne di nazionalità italiana, residenti a Pojana Maggiore, i quali nei giorni scorsi si sono resi responsabili del reato di imbrattamento e deturpamento ai danni della lavanderia self service denominata “Stireria Industriale Franca”, ubicata nel medesimo comune.

Le indagini avviate dai militari dell’Arma, a seguito della presentazione della denuncia del legale rappresentante dell’attività, hanno consentito, grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza installato nel negozio, di ricostruire la dinamica del fatto ad opera degli indagati i quali utilizzando dei flaconi di detersivo imbrattavano le lavatrici e le asciugatrici presenti nel locale, causando un danno quantificato in € 680,00 circa. Nei prossimi giorni verranno intensificati i controlli preventivi al fine di garantire la massima sicurezza dei cittadini, il tutto nell’ambito dell’operazione “Estate sicura”.