CRONACA: Controlli straordinari dei Carabinieri. Denunce e segnalazioni a Vicenza, Noventa e Sossano

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Vicenza e delle Stazioni di Noventa Vicentina e Sossano durante il fine settimana, nell’ambito dell’operazione “Estate Sicura”, finalizzata a prevenire la commissione di reati contro il patrimonio, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e le cosiddette “stragi del sabato sera”, hanno denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria due persone per violazioni varie e ne hanno segnalate altrettante per detenzione di sostanze stupefacenti per consumo personale.

In particolare i militari della Stazione di Sossano, a conclusione di attività di indagine hanno denunciato per il reato di maltrattamenti in famiglia e violazione degli obblighi di assistenza familiare A.O., 45enne di nazionalità marocchina, residente a Sossano, che si è reso responsabile dallo scorso mese di gennaio di ripetuti maltrattamenti nei confronti della ormai ex moglie. Lo stesso, dopo la recente separazione, si è sottratto agli obblighi imposti dal Tribunale di Vicenza di corrispondere il previsto assegno di mantenimento a favore della parte lesa e dei loro figli minori;

I militari della Stazione di Noventa Vicentina hanno denunciato per il reato di lesioni personali stradali gravi N.K, 19enne di nazionalità marocchina, residente a Montagnana il quale nei giorni scorsi, mentre si trovava alla guida della propria autovettura in compagnia del connazionale A.E.H 24enne residente a Fratta Polesione (RO), nel comune di Pojana Maggiore, ha provocato un sinistro stradale a seguito del quale il passeggero ha subito lesioni giudicate guaribili in gg. 40;

Sempre i militari della Stazione di Noventa Vicentina, nel corso di un controllo a Pojana Maggiore, hanno identificato M.D., 17enne residente in quel comune, che è stato segnalato alla Prefettura di Vicenza quale assuntore di sostanze stupefacenti poiché trovato in possesso di gr. 1.3 di sostanza stupefacente del tipo marjuana e gr. 1.4 di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Infine i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Vicenza hanno segnalato alla Prefettura di Vicenza per il medesimo motivo J.T 30enne, residente in città, trovato in possesso di gr. 17 di sostanza stupefacente del tipo marjuana.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni al fine di garantire la massima sicurezza ai cittadini.