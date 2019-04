Crollo poste a Vicenza: posati i container

Ha preso il via oggi, a cura di Poste Italiane, la posa del container che nel piazzale del Mercato Nuovo andrà ad ospitare provvisoriamente gli uffici postali, dopo il crollo del controsoffitto avvenuto domenica 24 marzo.

Questa mattina alle operazioni di montaggio dei moduli prefabbricati ha presenziato l’assessore alle infrastrutture Claudio Cicero. L’assessore ha chiesto massima celerità nell’esecuzione delle operazioni che dovrebbero concludersi nel giro di qualche giorno.

Per quanto riguarda le altre attività presenti nello stabile che ha subito il crollo, dopo le verifiche statiche eseguite dal consulente del Comune la pescheria ha ottenuto il via libera alla riapertura, mentre la tabaccheria potrà riaprire non appena sarà stato eseguito un intervento di separazione dal bar che, invece, dovrà rimanere chiuso fino a quando non sarà demolito e rifatto il controsoffitto del tutto simile a quello collassato.