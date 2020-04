Croazia: “Riapriamo i confini per i turisti”

“Dobbiamo puntare alla riapertura dei confini, per quanto sarà possibile, ovviamente. Si deve individuare un protocollo relativo ai viaggi che dovrà essere attuato e rispettato da tutti”. Lo ha dichiarato il ministro del Turismo croato, Gari Cappelli, al termine della videoconferenza dei ministri competenti per l’industria dell’ospitalità dei Paesi membri dell’Unione europea, svoltasi nella Biblioteca nazionale e universitaria di Zagabria (NSK). Ne dà notizia oggi il quotidiano dell’Istria La Voce. All’assise hanno partecipato pure il Commissario europeo al Mercato interno, il francese Thierry Breton, e il Segretario generale dell’Organizzazione mondiale del turismo (OMT), il georgiano Zurab Pololikashvili.



Tema centrale dell’appuntamento: le conseguenze della pandemia di Covid-19 sull’industria dell’ospitalità. I partecipanti hanno concordato la necessità di avere un piano comune per uscire dalla crisi innescata dal coronavirus. L’accordo o protocollo sui viaggi dovrà riguardare gli aspetti relativi alla sicurezza e alla salute dei vacanzieri andando a creare così un “passaporto Covid-19” per i turisti in entrata e uscita dai Paesi UE e che sarebbe valido in tutti Paesi comunitari. Cappelli auspica che entro la fine di maggio si possa concordare con alcuni Paesi l’apertura dei cosiddetti corridoi turistici. Il tutto, comunque, dovrà e potrà avvenire soltanto rispettando le raccomandazioni degli epidemiologi.



La Croazia è fortemente dipendente dal settore turistico che genera circa un quinto del PIL. “Per tale motivo – ha aggiunto Cappelli – è molto importante trovare soluzioni comuni per risolvere la crisi innescata dal Covid-19 che sta attanagliando il settore dell’industria dell’ospitalità e creare nel contempo programmi e piani per combattere altre future possibili minacce”. “Tra 15-20 giorni quando gli impianti turistici potranno riaprire i battenti, tutto dovrà essere pronto per poter accogliere i turisti stranieri, ma soprattutto quelli nostrani”, ha concluso Cappelli.



Nel frattempo, il governo sloveno non si sbilancia in merito alla riapertura delle frontiere per i viaggi di piacere. Lubiana pare rimanere in attesa delle raccomandazioni che potrebbero giungere in merito dall’Unione europea.