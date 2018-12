Vicenza città poco litigiosa, cause civili lente, alto numero di rapine, scippi e borseggi

Nell’analisi della classifica sul fronte della criminalità e della giustizia la città di Vicenza presenta degli alti e bassi degni di nota.

Cominciamo dai dati positivi.

Sul fronte della litigiosità l’indice che misura le cause riferiti a liti ci pone al settimo posto in Italia con ‘sole’ 1652 cause ogni 100.000 abitanti.

Sorprendentemente positivo il posizionamento in termini di delitti legati agli stupefacenti. Vicenza è al 5° posto con 23,4 delitti ogni 100.000 abitanti. Per i furti di autovetture è al 22° posto (32,6 ogni 100.000 abitanti).

Male il fronte “Scippi e borseggi” con Vicenza al 50° posto (112 scippi ogni 100.000 abitanti) sotto Messina, Cosenza, Catanzaro, Siracusa Trapani, Foggia e quasi a pari merito con Caserta.

Estremamente negativo il dato relativo alle cause pendenti ultratriennali con il numero di contenziosi civili pendenti che ci pongono all’87° posto in Italia, fra Avellino e Benevento. La migliore è Ravenna, la peggiore Vibo Valentiam, poco sotto Vicenza.

Non bene anche il fronte rapine. Vicenza è al 39° posto in Italia con 19,5 rapine ogni 100.000 abitanti.

Pessimo risultato per la durata media dei processi. 50° posto in Italia con 271 giorni di media.