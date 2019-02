CRESPADORO – Scivola dopo la fiaccolata: 22enne “miracolata” dal bosco

La bellissima serata di ieri sera organizzata dal rifugio Bertagnoli alla Piatta è stata funestata da un incidente sulla neve: dopo aver aver partecipato alla fiaccolata collettiva sulla neve nei pressi di Bocchette Gabellele a 1.500 metri, appuntamento ormai tradizionale per i tantissimi fan del Bertagnoli, una ragazza di 22 anni, nel sentiero del rientro, intorno alle 23, è scivolata e caduta per 15 metri dal bordo della strada fino all’interno dello scosceso bosco. La giovane S.L., di Nogarole, è stata fortunata poiché la rovinosa caduta è stata attutita dal mando di misto foglie e neve presente nel bosco. A soccorrerla una squadra del soccorso alpino di Recoaro-Valdagno, già presente nella zona per il servizio di assistenza alla fiaccolata, organizzata impeccabilmente dallo staff del rifugio. Gli ultimi aggiornamenti sulla salute della ragazza, stamattina dalla pagina Facebook del gestore del Bertagnoli, Alessandro Giambellini: “Fortunatamente questa mattina ho sentito telefonicamente la ragazza coinvolta nell’accaduto di ieri sera in rientro dalla fiaccolata… Mignolo rotto e tante botte però per il resto tutto ok.. I nostri migliori auguri di pronta guarigione e un grande bacio… Grazie mille a tutti voi che questa mattina avete chiesto sue informazioni”.

In foto: un’immagine della fiaccolata di ieri sera