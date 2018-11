CRESPADORO – Coppia si perde a Cima Marana

Ieri attorno alle 14.30 il Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno ha rintracciato una coppia di escursionisti in difficoltà. I due, M.C., 36 anni di Montecchio Maggiore e V.C., 34 anni di Vicenza erano partiti da Recoaro Mille in mattinata e, arrivati a Monte Falcone, avevano deciso di proseguire, visto la bella giornata, verso Cima Marana. Scendendo poi verso Contrada Righi, la coppia ha sbagliato sentiero e si è ritrovata bloccata in un canale. I soccorsi li hanno localizzati rintracciandoli prima con il Gps del cellulare e poi raggiunti, imbragati per sicurezza e riportati sul sentiero. La coppia se l’è cavata solo con tanta paura.