CRESPADORO – Cancellati gli insulti choc verso il Capitano Carola sui cartelli Cai

Dopo essere diventati un caso nazionale, visto il riscontro nei media, i cartelli del Cai vandalizzati per motivi policiti nei dintorni del Rifugio Bertagnoli sono stati ripuliti. Dopo la denuncia del Cai di Arzignano della scorsa settimana, i Sentinelli di Milano hanno pubblicato sul proprio profilo le foto dei cartelli vicentini con le scritte offensive nei confronti di Carola. Questo il testo del post di denuncia: “Amore oggi andiamo a scalare le Piccole Dolomiti. In questo sentiero CAI meraviglioso, farà fresco, sarà tutto incontaminato, finalmente un po’ fuori da tutto’. E ora immaginate di esserci su quel sentiero CAI e che ogni cartello sia imbrattato di croci celtiche e ‘Carola Troia’”. Il commento dell’associazione era stato lapidario: “L’Italia – scrivono – si è completamente fottuta il cervello”. “In compenso – concludono – c’è una buona ragione per andare su quei sentieri e pulire quella m…”. E così è stato: nel weekend qualche mano generosa armata di pennello e colore bianco ha cancellato quelle scritte ingiuriose per la montagna vicentina.

Nel frattempo, sempre durante il weekend, un gruppo di cittadini della Valle del Chiampo aveva inviato agli organi di stampa una lettera di protesta al riguardo:

“I cittadini della Valle del Chiampo condannano il grave episodio in cui una mano ignota ha deturpato tre cartelli segnaletici in località La Piatta di Crespadoro. Questi individui con il loro gesto hanno voluto insultare il capitano Carola Rackete che ha portato in salvo dei migranti e che con il suo atto di disobbedienza ha permesso il salvataggio di tante vite.

Questi anonimi vigliacchi hanno inoltre profanato un luogo , come la montagna, , spazio di saluto, di rispetto e di tolleranza, riducendolo a luogo di odio e disprezzo per gli altri. Questo è il frutto di mesi e mesi di insulti, aggressioni e offese, in spregio dei valori della nostra Costituzione

e di tutte le dichiarazioni sottoscritte anche dal nostro Paese, a cominciare dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo, dove si legge che “ Tutti gli uomini nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono

dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di Fratellanza (art.1)”. Noi auspichiamo che si ritrovi in Italia questo spirito e che certi atti e i loro mandanti, morali e materiali,

vengano sempre più isolati dal contesto civile e democratico del nostro Paese”.