CREAZZO – I ladri rubano anche le statuine del presepe

In tempo di crisi economica i ladri non risparmiano nemmeno le tradizioni. A Creazzo, infatti, due giorni fa la sorpresa amara è toccata a Roberto Tecchio e al suo presepe, in via Mazzini. Tecchio aveva allestito come ogni anno un presepe fuori dalla sua abitazione: dentro ad una capanna, aveva posizionato con cura tutti i personaggi principali della tradizione. Un presepe molto apprezzato da adulti e bambini del posto, che si fermavano spesso a guardarlo, essendo in bella vista nel giardino di casa Tecchio. Ma due giorni fa tutte le statuine sono state trafugate. Ora rimane solo la capanna, vuota, a dimostrare fino a dove l’insensibilità dei soliti ignoti può spingersi.