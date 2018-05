CREAZZO – “Insieme si può”: una cena per il San Bortolo

Una cena di gala per la Fondazione San Bortolo Onlus di Vicenza, in particolare per i reparti di urologia e rianimazione anestesia.“Insieme si può!” si terrà sabato 19 maggio 2018 a Creazzo in Piazza Roma, a cura dell’associazione Over the Run.

Il Fondatore ed attuale Presidente dell’Associazione, Samuele Riello, nell’aprile del 2011 ha ricevuto dalla mamma Rosetta: un dono, una seconda vita… un trapianto di rene …tutto è possibile, non arrendendosi. Da qui la scelta dell’avverbio OLTRE, “al di là di…” . Proprio da questa sospensione l’Associazione Over The Run – Oltre la corsa, che è un’associazione di promozione sociale, impegnata per la diffusione dello sport, della salute e della solidarietà, che nasce dall’idea di diffondere e di promuovere una cultura del benessere e della donazione. Un gruppo di amici, che dona gratuitamente il proprio tempo, per una nobile causa: il volontariato.

Ogni evento (concerti, cene, marce, corse competitive e non) nasce da una straordinaria squadra di volontari che l’associazione dispone e di appassionati della corsa, accomunati dall’obiettivo di promuovere e valorizzare lo sport senza barriere fisiche in cui l’unico vero grande traguardo è la vita. L’obiettivo finale delle manifestazioni è di devolvere il ricavato alla Fondazione San Bortolo onlus di Vicenza che opera per migliorare la qualità già eccellente dell’Ospedale cittadino. Ad oggi, in un anno di attività, sono stati donati quasi 10.000 euro