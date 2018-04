CREAZZO – Domani alla Ghirotti una tappa di “Scuola Sicura Veneto”

E’ in programma domani a Creazzo presso la sede della scuola primaria “G. Ghirotti”, la seconda tappa primaverile del progetto di Protezione Civile “Scuola Sicura Veneto”, lanciato dalla Regione e dedicato agli istituti scolastici. Interverrà l’assessore regionale Gianpaolo Bottacin. La formula ormai consolidata dell’iniziativa prevede attività di studio con le procedure da adottare in caso di sisma o di incendio e le conseguenti simulazioni di allarme, di evacuazione e di recupero dei feriti da parte dei soccorritori. Al termine ci sarà un momento di analisi con alunni e insegnanti delle criticità emerse. In base a disponibilità e condizioni meteo, arriverà anche l’elicottero del Suem e ai ragazzi verranno illustrate le attività dell’elisoccorso. L’esercitazione, che si svolge sotto il coordinamento dell’Assessorato e della Direzione Protezione Civile regionale, vede la partecipazione, secondo i rispettivi ruoli e compiti, delle strutture comunali e provinciali, del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, del Suem 118, dei volontari locali di Protezione Civile. In chiusura di giornata a tutti i ragazzi viene consegnato un libretto con le principali regole e i rischi da conoscere e i numeri utili in caso di necessità.