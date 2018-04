CREAZZO – Allarme alla scuola Girotti…ma è un’esercitazione

Si è svolta stamattina a Creazzo presso le scuole elementari “G. Ghirotti” e “S. Giovanni Bosco” la seconda tappa primaverile di “Scuola Sicura Veneto”, iniziativa ideata dall’assessore regionale alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin per insegnare agli alunni con una didattica semplice comportamenti corretti volti a prevenire possibili pericoli e incidenti in situazioni di emergenza. Durante l’esercitazione si sono svolte diverse prove di evacuazione e sono state spiegate le procedure in caso di sisma e di incendio: allarme, avvio procedure, evacuazione propriamente detta e recupero dei feriti da parte dei soccorritori. A seguire, sotto la guida tecnica del personale regionale dell’assessorato e della direzione protezione civile, insieme ai vigili dei fuoco, alle forze locali di polizia, alla protezione civile e agli alpini di Creazzo, è stata effettuata un’analisi delle azioni compiute da alunni e insegnanti. Sono state quindi presentate le funzionalità dei diversi mezzi d’emergenza intervenuti, tra cui l’elicottero del Suem 118, atterrato in un’area adiacente alle scuole. “Con l’obiettivo che quanto avete imparato oggi non resti il ricordo di un giorno – ha spiegato ai ragazzi l’assessore Bottacin – ma che possiate divulgare anche ad altri i comportamenti sicuri appresi, al termine della giornata vi viene consegnato un volumetto, scritto con un linguaggio semplice, con le principali regole e i rischi da conoscere e anche con i riferimenti locali di protezione civile”.