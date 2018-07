CREAZZO – Aggressione ad anziana: “Ci vuole più sicurezza”

“Un brutto buongiorno per i cittadini di Creazzo, soprattutto per la nostra concittadina Gabriella Baldacci” – esordisce così Veronica Rigoni

Consigliere comunale del Comune di Creazzo commentando la brutta aggressione subita dalla concittadina poche sere fa nel tentativo di furto presso la sua abitazione.

“I ladri hanno sbattuto a terra la nostra concittadina con pugni, colpendola alla testa e mettendole poi del nastro adesivo alla bocca per silenziare le urla, ma Gabriella è riuscita comunque a farsi sentire mettendo in fuga i malviventi.

Oltre ad esprimere la mia personale vicinanza a Gabriella e alla sua famiglia, sto formulando – in qualità di Consigliere Comunale – una proposta al Sindaco per chiedere l’implementazione del servizio di sicurezza attraverso l’ausilio di personale qualificato che possa vigilare il territorio in collaborazione con le Forze dell’Ordine. Già oggi il Comune ha un contratto di sorveglianza circuito alla vigilanza della struttura del Comune di Creazzo, si tratta di pensare ad un’estensione del servizio ad un raggio più ampio per garantire maggior copertura in termini di controllo e sicurezza di modo che la vigilanza possa fare anche da deterrente. Bisogna trasferire il messaggio che Creazzo è un Comune vigilato e controllato e fatti come questi non possono accadere”.