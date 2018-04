CREAZZO – A fuoco furgone

Nella notte fra sabato e domenica, i vigili del fuoco vicentini sono stati impegnati per un incendio furgone sotto una tettoria a Creazzo. L’intervento è avvenuto alle 23.30, di sabato nei pressi di Via Valsugana per l’incendio di un furgone Iveco Daily parcheggiato sotto una tettoia di una casa rurale. I pompieri intervenuti con due squadre hanno spento l’incendio, evitando l’estensione delle fiamme alla vicina abitazione. Oltre il furgone a fuoco anche la tettoia e materiale vario accatastato sotto il ricovero. Le cause del rogo sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Le operazioni di completo spegnimento sono terminate dopo circa due ore e mezza.