Creavano testamenti falsi per intascare l’eredità, hanno colpito anche a Vicenza

Facevano riferimento ad un notaio americano fittizio per intascare le eredità dei deceduti. Questi i fatti su cui sta indagando la Procura di Milano, che nei giorni scorsi ha sequestrato beni per un milione di euro alla banda, composta da almeno cinque persone.

A far saltare il banco il tentativo da parte del gruppo di intascare l’eredità di un 70enne milanese, trovato morto in casa nel novembre del 2018. I sospettati farebbero a capo all’avvocato calabrese 70enne Giuseppe Marra.

La banda, composta da almeno cinque persone, è indagata per almeno altri due episodi simili, uno nel mantovano e un altro in provincia di Vicenza. Nelle recenti perquisizioni inoltre, sarebbero emerse altre truffe, concentrate soprattutto nelle aree di Venaria Reale (Torino), in provincia di Genova, a Nogara (Verona), a Castelfranco Veneto (Treviso) e a Aviano (Poredenone).