CREATIVITY – “La Tana del Pulcino”, il primo libro di Pane Quotidiano

“La tana del pulcino è nell’anima dei pani che pesano almeno due chili: lì c’è un cuore leggero e vivo, molto operoso, che lavora per conservare il pane fresco e gustoso nel tempo”. Si dice che il cuore del pane preparato con la pasta madre si chiami “pulcino”: una suggestione dalla quale si è sviluppato il primo progetto editoriale di Pane Quotidiano, un libro illustrato sul pane dedicato ai bambini, dal titolo “La tana del pulcino”.

Il libro – appena stampato da Pane Quotidiano e da oggi disponibile nei tre punti vendita a Vicenza (in piazza delle erbe, corso Fogazzaro 171/a e viale Trieste 195) – è il frutto di una collaborazione tutta vicentina: il progetto del libro è stato curato dall’ufficio progetti del Villaggio Sos di Vicenza, con le illustrazioni di Francesca Dafne Vignaga e i testi di Chiara Spadaro, con la collaborazione della classe quinta della scuola primaria Pajello di Polegge.

Il progetto era stato selezionato nel 2017 dal bando “Impatto +” di Banca Etica e sostenuto con un crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso. Inoltre, un sostegno fondamentale alla realizzazione del libro è stato dato da cameo di Desenzano del Garda (BS) – che sin dall’inizio del progetto Pane Quotidiano, sostiene con delle borse di studio il futuro professionale dei ragazzi del Villaggio Sos di Vicenza – e dal mulino Cuore di Macina di Creazzo, che fornisce le farine macinate a pietra per i prodotti di Pane Quotidiano.

“Speriamo che questo libro possa essere uno strumento per condividere anche con i più piccoli i valori dell’attesa e della condivisione, ma che sia anche utile ad avvicinarsi al mondo del pane e della sana alimentazione – spiegano i curatori del progetto -. Il pulcino protagonista del libro, infatti, ci accompagna alla scoperta di ingredienti speciali come il grano, l’avena, i semi di lino, di canapa e di girasole, uniti dalla pasta madre in un pane fragrante da addentare in compagnia”. Le ultime pagine del libro sono proprio dedicate alla panificazione, con una ricetta per mettere le mani in pasta e la descrizione di alcuni prodotti usati per preparare un pane sano.

La costruzione del libro, inoltre, è stata anche un’occasione importante per fare rete con le scuole e gli artisti del nostro territorio. Un’illustrazione del libro di Francesca Dafne Vignaga è stata trasformata dal laboratorio Serimab in una serigrafia su delle shopper di cotone: “È solo una delle tante evoluzioni che speriamo possano esserci a partire dalle pagine del libro”, si augurano i curatori.

Il libro sarà presentato al pubblico venerdì 16 novembre, alle ore 18.30 da Pane Quotidiano in piazza delle erbe a Vicenza: sarà presente l’illustratrice, Francesca Dafne Vignaga, accompagnata dalla musicista Irene Brigitte, alla chitarra.

Il libro è disponibile nelle panetterie di Pane Quotidiano a Vicenza, e su richiesta via mail a panequotidiano.vi@gmail.com, a partire da un’offerta libera di 8,00 euro.