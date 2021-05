Creano fotomontaggio pornografico della prof: denunciati due adolescenti

Il Giornale di Vicenza di oggi riporta la notizia della denuncia a carico di due adolescenti vicentini. La coppia aveva montato una foto del volto di una loro professoressa sul corpo di una pornostar per poi far circolare il fotomontaggio a scuola su Whatsapp e pubblicandolo anche su internet. Adesso, per questo “scherzetto”, due studenti dell’Istituto Piovene rischiano fino a quattro anni, a causa della denuncia effettuata dalla professoressa.

I fatti erano accaduti tra fine 2018 e inizio 2019: l’insegnante, 39 anni, era entrata come sostituzione all’istituto Piovene, dove aveva conosciuto i due ragazzi, suoi alunni. Al termine della sostituzione i due, forse per vendicarsi, avrebbero creato il fotomontaggio, creato con all’incirca una dozzina di scatti montati, con precisione chirurgica e abilità nel far sembrare alcune delle foto vere. Le foto, dopo essere girate su Whatsapp ai compagni di scuola, sono finite sul web e, ad un certo punto, sono arrivate alla professoressa stessa. Lei non ha gradito, decidendo di sporgere denuncia: le indagini hanno poi rivelato che si trattava dei due diciassettenni, oggi maggiorenni, che andranno presto a processo per rispondere delle accuse. L’inchiesta, per la violazione al “codice rosso” potrebbe costare loro fino a 4 anni.