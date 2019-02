Craft Beer Sound Reef: la radio incontra i birrifici vicentini

Dal 28 febbraio a maggio ogni giovedì, dalle 21 alle 23, Radio Vicenza sarà in diretta da un birrificio vicentino. Gli ingredienti del progetto: musica Brit Pop live e aneddoti sul mondo del “nettare degli dei”

Serate per diffondere la storia, le curiosità e la cultura della birra artigianale, la conoscenza del locale coinvolto e del suono inconfondibile dello stile Brit Pop, il racconto di aneddoti legati alla musica proposta e ai musicisti coinvolti.

È con questi obiettivi che nasce “Craft Beer Sound Reef”, un progetto live dai microbirrifici del territorio e on air su Radio Vicenza, in programma tutti i giovedì, dal 28 febbraio ai primi giorni di maggio, dalle 21 alle 23. A inaugurare il nuovo format il Birrificio Ofelia di Sovizzo giovedì 28 febbraio.

“Craft Beer Sound Reef” muove i suoi passi da una doppia constatazione: un interessante e crescente fermento nel settore dei Birrifici Artigianali da una parte, e la mancanza, nella provincia berica, di un momento importante dedicato agli stessi dall’altra parte.

Così dalla collaborazione di Radio Vicenza, Bamburger e Altramusica è nato il desiderio di creare un coinvolgimento stretto tra il mondo delle birre artigianali e la musica live, offrendo il vantaggio di avere un media del settore che amplifica l’iniziativa.

“Si vuole tracciare un percorso alla scoperta dei microbirrifici artigianali del territorio – commenta Ivano Varo, direttore di Radio Vicenza -: la nostra zona è in fermento e siamo convinti che creare identità, mettendo insieme realtà di ambiti diversi per realizzare un format unico in radio, permetta di tracciare strade nuove che diano valore al lavoro di un territorio. Un territorio che sa esprimere cultura anche quando si parla di prodotti di consumo, come la birra”.

Oggi più che mai i birrifici del vicentino si stanno ritagliando spazi nel panorama nazionale come poche altre realtà sanno fare.

“Da questi presupposti nasce il “Craft Beer Sound Reef”, un’esperienza unica che unisce buona musica live, degustazioni, interazione social e ascolto radiofonico” conclude Ivano.

Il calendario delle serate sarà presto disponibile sulla sezione eventi della pagina Facebook di Radio Vicenza.