CPV – Formazione gratuita per donne disoccupate: il corso

Lo organizza la Fondazione Centro Produttività Veneto con il finanziamento della Regione Veneto. Il programma prevede 480 ore di formazione, incluso un tirocinio in azienda. Iscrizioni entro il 28 maggio

Le nuove tecnologie digitali stanno cambiando profondamente anche il lavoro d’ufficio, creando la necessità ma anche l’opportunità di una riqualificazione professionale. In questo contesto, la Fondazione Centro Produttività Veneto organizza un corso di formazione gratuito sull’ “Ufficio 4.0”, con il finanziamento della Regione Veneto tramite il Fondo Sociale Europeo, per un totale di 480 ore.

Più in dettaglio, il percorso – giunto alla seconda edizione – è rivolto a 8 donne disoccupate e prevede 160 ore di formazione durante le quali le partecipanti potranno apprendere come utilizzare i principali strumenti digitali per gestire le attività di ufficio, oltre a curare la contabilità ordinaria delle imprese; non manca inoltre un modulo sulla comunicazione efficace, al fine di migliorare la capacità di relazione con i colleghi e con gli altri interlocutori sul lavoro.

Una volta completata l’attività di formazione, che si svolgerà a distanza, per tutte le partecipanti è previsto un tirocinio in azienda della durata di due mesi, oltre ad un supporto mediante un servizio di orientamento individuale.

Per informazioni e iscrizioni, entro venerdì 28 maggio: www.cpv.org, tel. 0444-960500 o rosa@cpv.org.