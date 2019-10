CPV e Camera di Commercio di Vicenza insieme per la proprietà industriale

Continua l’impegno della Fondazione Centro Produttività Veneto a supporto dell’innovazione nel tessuto produttivo locale: nell’ambito del progetto “Nuove Azioni per la Divulgazione della IP” in collaborazione con la Camera di Commercio di Vicenza, arrivano due iniziative gratuite per rafforzare la conoscenza delle aziende vicentine sui temi legati alla proprietà industriale e sul corretto e appropriato utilizzo dei vari titoli di privativa industriale (marchi, brevetti e modelli ornamentali). Nel dettaglio, giovedì 10 ottobre è in programma, dalle 15:00 alle 18:00 presso la sede del CPV, il convegno “Lotta alla contraffazione online: Strumenti di difesa nell’era dell’Industria 4.0”; mentre lunedì 14 e martedì 15 ottobre alla Scuola d’Arte e Mestieri di Vicenza si svolgerà il corso “Marchi e brevetti: le banche dati pubbliche per il ritrovamento dei dati”. Le due iniziative sono rivolte a tutte le aziende della provincia di Vicenza, e, in particolare, agli operatori specializzati in proprietà industriale (studi di consulenza, documentalisti brevettuali, ecc.), ingegneri e tecnici dei reparti di R&D, ingegneri gestionali e specialisti dell’innovazione.