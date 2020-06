Covid19: a Schio buoni spesa extra per quasi 14mila euro

Un ulteriore contributo di quasi 14 mila euro a favore delle famiglie messe in difficoltà dalla pandemia. É questo l’importo che il Comune di Schio ha destinato all’erogazione di ulteriori buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità grazie alle donazioni ricevute in questo periodo di emergenza sanitaria e grazie agli sconti e alle agevolazioni applicati da alcuni esercizi commerciali cittadini. I buoni sono validi fino al 31 luglio 2020 e sono spendibili nei negozi convenzionati.

Alle 708 richieste accolte a metà maggio ora se ne aggiungono altre 82 per un totale di 790 famiglie beneficiarie del sostegno. Tra le donazioni ricevute dal Comune e gli sconti dei commercianti della città per i buoni spesa sono a disposizione ulteriori 13.878 euro che si sommano ai 207.619,85 euro del fondo stanziato dallo Stato per la città di Schio (di quest’ultimi 557 euro sono stati utilizzati per l’acquisto diretto di alimentari e beni di prima necessità per quanti durante il lockdown si sono ritrovati in condizioni molto delicate). In tutto i buoni erogati dagli uffici di Palazzo Garbin sono 11.047 per un totale di 220mila e 940 euro. In questi giorni i volontari della Croce Rossa stanno provvedendo alla consegna a domicilio dei buoni spesa “aggiuntivi”.

«Grazie alla solidarietà di diverse persone e realtà scledensi siamo riusciti a dare risposta a quelle situazioni che non avevano potuto godere dei contributi stanziati dal Ministero. Le ultime domande ricevute dai nostri uffici seppur in linea con i requisiti richiesti erano state sospese per mancanza di fondi – dice l’assessore al sociale Cristina Marigo -. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno manifestato grande generosità e che ci hanno dato la possibilità di dare un ulteriore sostegno alle famiglie in difficoltà economica a causa del Covid-19».