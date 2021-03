Covid, Zaia: “Le scuole devono essere riaperte, ormai il sacrificio è stato fatto”

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

“Le scuole devono essere riaperte, ormai il sacrificio è stato fatto. Quando si chiude una scuola è sempre una sconfitta”. Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, ospite a Carta Bianca ieri sera. E ha aggiunto: “Spero che da dopo Pasqua si torni pian piano alla normalità. Ci sono attività che non hanno di fatto mai riaperto da marzo dell’anno scorso”.

E ancora: “La speranza è di tornare alla normalità, di certo la via d’uscita è quella dei vaccini. Quanto a Sputnik fare ideologia anche sui vaccini è negativo, tutto quello che è autorizzato deve essere autorizzato”. “La salute viene prima di tutto, quindi anche le sospensioni precauzionali che si fanno per i farmaci”. Oggi, spiega parlando delle persone che lo rifiutano, “non abbiamo abbandoni così importanti dopo le giornate in cui questo è stato del 54%. Oggi stiamo vaccinando e si va alla grande”.