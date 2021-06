I veneti attualmente positivi al virus sono 4.608 (-108 in 24 ore), i negativizzati sono 409.148 (+143 in 24 ore) ed i deceduti per Covid-19 sono 11.615 (+3 in 24 ore).

Negli ospedali della regione ci sono 260 pazienti per Covid-19 in area non critica (53 positivi e 207 negativizzati) e 23 in terapia intensiva (8 positivi e 15 negativizzati). Negli ospedali di comunità, invece, sono 42 i pazienti per Covid-19, di cui 8 positivi.