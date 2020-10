COVID VENETO – Colpite più donne – Quasi un ricoverato su 10 ha meno di 45 anni

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Ecco alcuni grafici diffusi da Azienda Zero che fotografa la situazione del contagio con il genere e l’età dei ricoverati e dei deceduti.

Come si può notare il virus colpisce indifferentemente donne e uomini con leggera prevalenza delle donne. La mortalità è analoga per donne e uomini. I ricoverati sono in prevalenza uomini. Il 95% dei deceduti ha più di 64 anni. Lo 0,27% ha meno di 44 anni.

I contagiati dall’inizio dell’epidemia divisi per provincia (il 27 ottobre)

Le persone colpite dal virus

Le persone ricoverate

I deceduti per genere

L’età dei ricoverati