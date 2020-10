Covid, un caso in municipio a Bassano del Grappa

Un dipendente positivo in Comune a Bassano e il municipio chiude oggi per essere sanificato.

Dal Comune, in una nota, è stato spiegato che un dipendente che non ha mansioni di front office è risultato positivo e che sono state attivate tutte le operazioni previste dai protocolli di sicurezza per contrastare la diffusione dell’epidemia, tra cui la sanificazione dei locali.

La riapertura del Municipio è prevista per domani.