Covid, tamponi negativi: riaperta la scuola materna Tretti

È riaperta da ieri la scuola dell’infanzia comunale O. Tretti di via Rismondo, chiusa da lunedì scorso a scopo precauzionale, dopo che una docente era risultata positiva al Covid.

“Ripartiamo in assoluta sicurezza – dichiara l’assessore all’istruzione Cristina Tolio – dopo che tutti i bambini, gli insegnanti e gli operatori della scuola sono stati sottoposti al tampone, risultato negativo. Ringrazio il Servizio igiene sanità pubblica che ha gestito le procedure e il personale della terapia intensiva neonatale dell’Ulss che, con grande professionalità e tatto, ieri mattina ha effettuato l’esame sui nostri piccoli allievi direttamente a scuola, mettendoli a loro agio malgrado la situazione. E ringrazio anche i genitori che hanno capito che la chiusura è stata necessaria per tutelare la salute di tutti. Anche gli altri casi di positività registrati nelle scuole dell’infanzia del Comune, tutti molto circoscritti, si sono risolti e le due sezioni temporaneamente chiuse sono state riaperte. Ciò dimostra che, al momento, il contagio non avviene a scuola, dove stiamo scrupolosamente rispettando i protocolli previsti, in quotidiano contatto e collaborazione con il Sisp. Navighiamo a vista, ma remando tutti nella stessa direzione”.