Covid, Sammy Basso ha ricevuto la prima dose di vaccino

Sammy Basso, il 25enne veneto affetto da progeria e testimonial di questa rara sindrome dell’invecchiamento precoce, ha ricevuto la prima dose del vaccino. Lo si è potuto apprendere dai canali social dell’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso onlus. “Vaccinare le fasce a rischio e, in seguito, la restante popolazione è il primo passo verso una rapida conclusione dello stato di emergenza pandemico in cui versiamo. Il nostro grazie va a tutti i medici, infermieri ed organizzatori che si stanno adoperando affinchè tutto proceda per il meglio!”, si legge nel post che mostra la foto

di Sammy durante la vaccinazione, per l’occasione definito “un sempre odiatore di aghi (ma sorridente)”.