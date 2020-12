COVID – Record di vittime in Austria e Slovenia: Italia resta la peggiore del momento in Europa

Nella triste classifica dei contagi e dei morti covid, l’Italia, indicata come virtuosa fino a due mesi fa, torna fanalino di coda, con numero di decessi superiore ai principali Paesi. Solo oggi 785 vittime. Ma la situazione non è migliore nei piccoli Stati confinanti.

Grave la situazione anche nell’Austria che apre le piste da sci. Su una popolazione di 9 milioni di abitanti conta 141 morti. In rapporto è come se in Italia vi fossero 940 vittime. Non meglio nell’altra confinante Slovenia. Il piccolo Paese di 2 milioni di abitanti conta 55 vittime. In rapporto è come se in Italia ve ne fossero 1650. Infine la Svizzera, che nel rapporto decessi/popolazioni ha dinamiche simili all’Italia. Oggi 78 vittime su una popolazione inferiore ai 9 milioni di abitanti.

I dati del bollettino nazionale della Protezione Civile di oggi