Covid, nuovo focolaio in un’azienda del Basso Vicentino: 4 positivi e 30 in isolamento

E’ di 4 positivi e 30 in isolamento preventivo a casa il bilancio del nuovo focolaio che è sorvegliato speciale nel Basso Vicentino, più precisamente a Pojana Maggiore. Lo racconta Andrea Alba nell’edizione odierna de Il Corriere del Veneto. Il Covid ha quindi colpito nel vivo un’azienda, la Laserjet srl, una carpenteria metallica: i suoi dipendenti sono sotto stretta sorveglianza da parte dell’Ulss8Berica. L’ipotesi più accreditata è che il focolaio abbia avuto origine da un manager aziendale, che si trova attualmente al San Bortolo ricoverato per problemi respiratori. L’uomo è ritornato pochi giorni fa da un viaggio di lavoro e ha accusato i tipici sintomi del coronavirus: immediatamente sottoposto a tampone, è risultato positivo. Ricostruiti i contatti lavorativi e non dell’uomo – che aveva anche partecipato ad incontri pubblici locali – sono stati rintracciati altri 3 positivi nella sua cerchia di conoscenze, tra cui un collega di lavoro. Altre 30 persone, sono invece state poste in isolamento preventivo. Alla Laserjet, di Ivo e Lino Fraron, lavorano 170 dipendenti.