Covid, nel Vicentino un solo paziente in terapia intensiva

Un solo paziente Covid ricoverato nelle terapie intensive degli ospedali vicentini: ecco il dato più importante che emerge dal bollettino diffuso questa mattina dalla Regione Veneto e aggiornato alle ore 8. Negli ospedali di Vicenza e provincia, infatti, vi è un solo paziente in terapia intensiva, al San Bortolo, mentre sono 5 quelli in area non critica: 1 a Santorso, 1 a Bassano, 3 a Vicenza.

Sono +4 contagi nelle ultime 24 ore, ma è sceso a 639 il numero dei vicentini attualmente positivi al virus (-38 in 24 ore). I vicentini negativizzati sono saliti a 67457 (+42 in 24 ore) mentre coloro che si sono ammalati e sono deceduti sono 2.122, dato invariato da ieri.