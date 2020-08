Covid: negli USA più di 2000 morti in un giorno, 19 milioni i contagiati nel mondo

Nel mondo i casi di contagio da Coronavirus hanno superato i 19 milioni (19.025.580), sono 713.845 i morti, secondo i dati della Johns Hopkins University. Stati Uniti e Brasile rimangono i Paesi più colpiti con 4.882.433 e 2.912.212 contagi e 160.091 e 98.493 decessi. Preoccupa la crescita di casi in alcune zone del mondo: in Africa i contagi hanno superato il milione, in India i morti sono più di 40mila, i decessi in Messico sono più di 50mila.

Negli Stati Uniti sono stati registrati più di 2mila morti in 24 ore (2.060), per la prima volta dopo tre mesi. Il bilancio totale dei decessi supera i 160mila. Sono più di 58mila i nuovi contagi, i casi totali dall’inizio del monitoraggio sono più di 4,8 milioni. Intanto Facebook ha esteso il lavoro da casa fino a luglio 2021. Il social riconosce ai dipendenti che lavorano da remoto anche una somma di mille dollari per le spese della casa-ufficio.

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, più del 60% dei casi nel mondo si registra tra persone tra i 25 e 64 anni. Lo riporta la Cnn. Aumentata di sette volte, dallo scorso 24 febbraio, la percentuale di casi riscontrati nei bambini, mentre quella negli adolescenti è aumentata di sei volte. Secondo i dati dell’organizzazione, il 64% dei contagi interessa i 25-64enni, il 19,4% le persone che hanno tra 65 e 84 anni, solo il 3,4% quelle che hanno oltre 84 anni, l’1,2% i bambini fino a 4 anni, il 2,5% quelli tra 5 e 14 anni e il 9,6% tra 15 e 24 anni.