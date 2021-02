COVID MONDO – Salta il Carnevale di Rio: pene severe per chi trasgredisce

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

La città di Rio de Janeiro, che ora deplora il maggior numero di morti per coronavirus in Brasile, venerdì ha vietato qualsiasi celebrazione nelle strade e la presenza di venditori ambulanti durante il periodo del carnevale, pena un anno di carcere. Rio aveva già cancellato il suo carnevale, con l’iconica parata al sambodromo, uno degli spettacoli più grandi del pianeta.

Ma il carnevale, che si svolge a febbraio o marzo, vede sfilare per settimane anche milioni di persone per le strade della “Città meravigliosa”, molti dei quali turisti stranieri. Il sindaco Eduardo Paes ha così vietato con decreto, dal 12 al 22 febbraio, “raduni e sfilate di blocchi di carnevale” e “ogni attività ricreativa simile”, così come i venditori ambulanti che accompagnano queste sfilate.