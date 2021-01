COVID MONDO – Record di morti in Germania, USA e Gran Bretagna

La Germania ha battuto un nuovo record di morti giovedì, registrando 1.244 morti in più in sole 24 ore, secondo il rapporto riportato dall’istituto Robert Koch. Come specifica il quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung , l’ultimo bilancio più pesante è stato riportato venerdì, con 1.188 morti in un giorno.

In confronto, ieri anche gli Stati Uniti hanno superato un record disastroso, con 4470 morti registrate in 24 ore, secondo la Johns-Hopkins University. La Francia, ieri ha registrato 232 morti in ospedale, secondo Public Health France.

Anche in Gran Bretagna ieri record assoluto di decessi: 1.564. Il premier Boris Johnson ha dichiarato: «Ospedali al collasso»