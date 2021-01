COVID MONDO – Nel 2020 in Francia +9% di mortalità

La Francia ha registrato nel 2020, anno segnato dall’epidemia di Covid-19, circa 53.900 decessi in più rispetto al 2019, ovvero un eccesso di mortalità del 9% per tutte le cause, secondo un rapporto provvisorio reso pubblico venerdì dall’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques).

In totale, “667.400 decessi per tutte le cause sono stati registrati nel 2020 in Francia, ovvero il 9% in più rispetto al 2018 o al 2019”, specifica l’istituto di statistica.

Il numero di persone decedute a causa del nuovo coronavirus è però ancora più alto, in particolare perché gennaio e febbraio 2020, prima dell’inizio della pandemia, erano stati segnati da una mortalità inferiore rispetto allo stesso periodo del 2019 – dovuta in particolare a un influenza stagionale meno virulenta rispetto agli anni precedenti. Nei primi due mesi dell’anno si sono verificati 7.500 decessi in meno rispetto all’inizio del 2019.