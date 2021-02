Covid, Lopalco: “Zona gialla errore imperdonabile”

“Quasi tutta Italia è gialla. Il virus ringrazia”. Lo scrive su Facebook l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, nonchè assessore alla Sanità in Puglia. “La scelta del governo è inappuntabile – commenta -: in base all’algoritmo il colore è quello. Eppure il segnale che questo algoritmo, tutto centrato sull’Rt, facesse acqua era evidente settimane fa quando, davanti alla possibilità di un’Italia gialla, le soglie erano state riviste al ribasso. Non è bastato”.