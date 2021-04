Covid, l’anno nero dei parcheggi: due milioni in meno

Come riportato oggi dal Giornale di Vicenza, il Covid ha portato ad una riduzione drastica dei guadagni del comune di Vicenza dalle aree di sosta: nei dodici mesi del 2020, gli incassi sono stati pari a 3,3 milioni di euro, contro i 5,2 del 2019.

Il crollo è ovviamente determinato dal lockdown e dalle restrizioni che per tanti mesi hanno costretto le persone a restare chiuse in casa. Nello specifico, i parcheggi a sbarra hanno fruttato 800 mila euro in meno, mentre gli stalli blu hanno avuto un calo del 30%, con 2 milioni incassati contro i 3 dell’anno precedente.

Fino al 2019, il trend era sempre stato costante: nel 2018 si erano scollinati i 5 milioni e 300 mila euro, nel 2015 si era poco sotto i 5 milioni.

In tutto questo il Comune è ancora in cerca di un nuovo gestore della sosta, bando esposto per la prima volta. La scadenza per le offerte era fissata il 3 maggio, ma la documentazione è stata recentemente ripubblicata.