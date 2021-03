Covid Italia, 100mila morti. Zona rossa, coprifuoco, lockdown: verso stretta

100.103. Tanti sono i morti per coronavirus in Italia a poco più di un anno dall’inizio dell’emergenza Covid. Con le misure del nuovo Dpcm in vigore da pochi giorni, sui media trovano spazio le ipotesi di weekend in zona rossa, coprifuoco ‘rafforzato’ e un nuovo lockdown. Il triste traguardo a livello di dati, un primato europeo, è stato tagliato ieri con l’arrivo dell’ultimo bollettino con contagi e decessi nelle regioni: 13.902 i nuovi casi con un indice di positività al 7,5%, altre 318 le vittime in sole 24 ore. Tra le regioni, spiccano le cifre di Emilia Romagna (2.987 casi), Lombardia (2.301), Campania (1.644), Lazio (1.175).