Covid in Veneto, oggi: “Vaccini, attendiamo forniture maggiori”

L’assessore Lanzarin oggi in conferenza stampa per aggiornare sulla situazione Covid in Veneto.

I DATI DI OGGI —- 1966 i positivi, 4,5% rispetto ai 43.000 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. +55 ricoveri Covid nelle ultime 24 ore, dei quali 260 in terapia intensiva: 268 i posti non Covid occupati in terapia intensiva, per un totale di 546 di occupazione delle terapie intensive. 52 i decessi.

VACCINI —— Attendiamo forniture maggiori. Stanno cominciando i medici di medicina generale a vaccinare, stiamo dialogando anche con specializzandi e odontoiatri. La campagna vaccinale prosegue: ieri somministrate 17.224 dosi. Noi abbiamo 58 punti vaccinali in Veneto, abbiamo un piano per fare 50mila vaccini al giorno, ma tutto è proporzionale alla fornitura che abbiamo.

SCUOLE —-La Regione pensa di riaprire le scuole da lunedì, qualora il Veneto dovesse passare in zona arancione. In caso di zona rossa, invece, tutto sarebbe rimandato a dopo Pasqua? “Stiamo cercando di predisporre delle linee guida in base ai possibili scenari, sia che si possa riaprire da lunedì prossimo sia che si possa riaprire dopo Pasqua”.

I RICOVERI —-“La curva sta salendo, è un po’ meno ripida di quella osservata a ottobre-novembre, ma se l’andamento non cambia a fine mese avremo 300-310 pazienti ricoverati in terapia intensiva. I pazienti che arrivano da casa e vanno direttamente in terapia intensiva sono il 30%, contro il 60% della seconda ondata; il 30% entra nei primi tre giorni di ricovero. I primi dati dicono che diminuisce la mortalità, probabilmente a causa del calo dell’età media”