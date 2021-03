Covid in Veneto: “Contagi in aumento. Le scuole dell’Alto Vicentino vanno chiuse “

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Zaia assente dalla conferenza stampa per una call urgente, al suo posto Lanzarin e Flor per la situazione aggiornata del Covid in Veneto oggi:

Negli ultimi 10 giorni l’aumento dei contagi è stato continuo anche se graduale

Le scuole dell’Alto Vicentino chiudono perchè hanno superato il limite dei contagi: 250 per 100.000 abitanti. La chiusura avverrà dalla seconda media in su, per 14 giorni,e a partire dalle prossime 48 ore.

Ieri c’è stato un incontro con i medici di medicina generale per definire l’accordo sulle vaccinazioni. Si tratta di 3.100 medici che hanno avuto un ruolo fondamentale nella fase di prevenzione, con i tamponi. Lo saranno ancora di più oggi, con il piano vaccinale